Черкас о Толчинском: «СКА не продлил его из-за финансовых вопросов, в систему Ларионова он бы подошел. Для “Металлурга” хорошая сделка»

«Я думаю, что это очень хорошая сделка для “Металлурга”. Более того, Толчинский подошел бы в систему Ларионова. Я думаю, что СКА хотел его оставить у себя. Его контракт с петербургским клубом не совсем соответствовал статусу, наверное.
Он играл не очень часто. Думаю, что его не продлили из-за финансовых вопросов. У Разина в «Металлурге» Толчинский впишется. Сергей быстрый, может пробить, обострить момент, отдать точный пас.
Такой переход полезен «Металлургу». В прошлом сезоне «Магнитка» выглядела иначе. Всегда после победы в Кубке Гагарина происходят изменения и психологический спад.
Толчинский поможет атаке «Металлурга». Им необходимо укрепление", — сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.