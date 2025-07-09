Черкас о Толчинском: «СКА не продлил его из-за финансовых вопросов, в систему Ларионова он бы подошел. Для “Металлурга” хорошая сделка»

«Я думаю, что это очень хорошая сделка для “Металлурга”. Более того, Толчинский подошел бы в систему Ларионова. Я думаю, что СКА хотел его оставить у себя. Его контракт с петербургским клубом не совсем соответствовал статусу, наверное.