Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Драйзайтль пожертвовал по 29 комплектов экипировки родной команде из Кельна на 2 сезона: «Это поможет новому поколению полюбить хоккей, надеюсь»

Форвард «Эдмонтона» в отпуске вернулся в родной город. Как сообщает Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA), Драйзайтль пожертвовал 29 комплектов хоккейной экипировки для молодежной команды Junghaie на каждый из двух следующих сезонов.

Источник: Спортс"

Форвард «Эдмонтона» в отпуске вернулся в родной город. Как сообщает Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA), Драйзайтль пожертвовал 29 комплектов хоккейной экипировки для молодежной команды Junghaie на каждый из двух следующих сезонов.

Инициатива была реализована в партнерстве с программой NHLPA Goals & Dreams. Цифра 29 выбрана не случайно, под этим номером немец выступает в «Ойлерс». Драйзайтль около 6 лет провел в системе кельнского хоккея и играл за команду Junghaie.

"Приятно возвращаться туда, где все начиналось. Я бы не оказался там, где нахожусь сейчас, без той поддержки, которую получил, растя в Кельне.

Я надеюсь, что этот вклад поможет новому поколению полюбить хоккей и построить прочное будущее для нашего вида спорта", — сказал Леон Драйзайтль.

Изображение: nhl.com.