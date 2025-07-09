Мичков о дебютном сезоне в НХЛ: «Совершенству нет предела, дальше будет лучше, надеюсь. В работе с Тортореллой нравилось, что он все говорит в лицо»

Если говорить о работе с Джоном Тортореллой, то обычная школа, как у любого тренера. Но у него был немного другой подход. Мне нравилось, что человек все говорит прямо в лицо. Каждый игрок прислушивался к нему и относился к нему с уважением.
Что касается Рика Токкета, то с ним еще не общался. Ожидания от сезона — не знаю. Поживем — увидим«, — сказал 20-летний нападающий “Флайерс”.
В прошедшем сезоне Мичков набрал 63 (26+37) очка в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Мичков стал 4-м в голосовании на «Колдер Трофи», он получил 645 баллов при 0 первых мест. Готье — 5-й с 92 очками.