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Мичков о дебютном сезоне в НХЛ: «Совершенству нет предела, дальше будет лучше, надеюсь. В работе с Тортореллой нравилось, что он все говорит в лицо»

"Совершенству нет предела. Первый сезон получился таким, что были хорошие моменты, были — не очень. Но имеем то, что имеем, двигаемся дальше. Надеюсь, дальше будет лучше.

Источник: Sports

Если говорить о работе с Джоном Тортореллой, то обычная школа, как у любого тренера. Но у него был немного другой подход. Мне нравилось, что человек все говорит прямо в лицо. Каждый игрок прислушивался к нему и относился к нему с уважением.

Что касается Рика Токкета, то с ним еще не общался. Ожидания от сезона — не знаю. Поживем — увидим«, — сказал 20-летний нападающий “Флайерс”.

В прошедшем сезоне Мичков набрал 63 (26+37) очка в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Мичков стал 4-м в голосовании на «Колдер Трофи», он получил 645 баллов при 0 первых мест. Готье — 5-й с 92 очками.