«Торонто», «Даллас» и «Детройт» интересуются Хэмилтоном из «Нью-Джерси». У защитника есть право заблокировать переход в 10 клубов НХЛ (RG)

Плюс к этому — у Хэмилтона теперь список из десяти команд, куда он может заблокировать переход. А что, если наилучшие предложения будут как раз от тех, кто в этом списке? Его не будут просто так менять — ни из-за числа игроков в составе, ни ради самой сделки", — сообщил источник.