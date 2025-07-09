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Сергей Толчинский: «Металлург» подходит мне как никакая другая команда в КХЛ. СКА меняется, новое руководство, тренер — так сложилось"

Нападающий подписал соглашение с уральским клубом после расторжения договора со СКА.

Источник: Спортс"

— Думаю, что «Металлург» подходит мне как никакая другая команда в КХЛ.

То, что оказались в одной команде с Егором Яковлевым на Фестивале КХЛ «3 на 3», — совпадение. Эти составы были определены заранее. Мы с ним давно знакомы, играли за сборную России.

Не только его знаю в «Металлурге». Однако ни Яковлев, ни кто-либо другой на решение перейти в «Металлург» не влиял. Я никому ничего не говорил.

Подписание произошло довольно легко. С Игорем Ларионовым созванивались, поговорили. Месяц шел переговорный процесс [со СКА] и решили так.

— Чье это было решение?

— Трудно сказать. СКА меняется, новое руководство, новый тренер — так сложилось, — сказал Сергей Толчинский.