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«Эдмонтон» выменял Айзека Ховарда у «Тампы» и подписал с ним контракт новичка. Форвард стал игроком года в NCAA с 52 очками в 37 играх

«Ойлерс» подписали с 21-летним форвардом контракт новичка на 3 года. Таким образом, хоккеист завершил свою карьеру в студенческом хоккее.

В минувшем сезоне американец был признан игроком года в NCAA, получив приз Хоби Бейкера. Он набрал 52 (26+26) очка в 37 играх за университет Мичигана при полезности «+19». Также стал победителем ЧМ-2025 в составе сборной США — 4 игры и 1 (0+1) балл на турнире.

Ховард был выбран «Тампой» под общим 31-м номером на драфте НХЛ-2022. В следующем году он мог стать неограниченно свободным агентом.

В рамках сделки игроком «Лайтинг» стал 19-летний форвард Сэм О’Райлли, выбранный канадским клубом под общим 32-м номером на драфте-2024.

В прошлом сезоне игрок стал чемпионом юниорской лиги Онтарио в составе «Лондона». Он набрал 71 (28+43) очко в 62 играх регулярного чемпионата при полезности «+56». В 17 играх в плей-офф добавил еще 24 (7+15) балла при полезности «+24».