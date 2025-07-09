«Эдмонтон» выменял Айзека Ховарда у «Тампы» и подписал с ним контракт новичка. Форвард стал игроком года в NCAA с 52 очками в 37 играх

В минувшем сезоне американец был признан игроком года в NCAA, получив приз Хоби Бейкера. Он набрал 52 (26+26) очка в 37 играх за университет Мичигана при полезности «+19». Также стал победителем ЧМ-2025 в составе сборной США — 4 игры и 1 (0+1) балл на турнире.