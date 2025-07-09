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Дарьин о закрытии «Витязя»: «До последнего была надежда, всплывала информация про Ротенберга и других спонсоров. Руководство нам до сих пор ничего не объявило — это не совсем красиво»

Ранее подмосковный клуб был исключен из числа участников Фонбет Чемпионата КХЛ до 2030 года.

Источник: Спортс"

— Мы знаем ситуацию с «Витязем» со стороны. А какой она была изнутри, со стороны игроков?

— До последнего была надежда, что все будет хорошо. Всплывала информация и про Романа Ротенберга, и про других спонсоров. Мы с парнями были на связи в командном чате, излучали позитив. Верили, что соберемся и пойдем вперед этой командой. Но что поделать? В жизни бывают такие ситуации.

— Вы, как и болельщики, черпали информацию из СМИ и телеграм-каналов, или же были какие-то свои источники?

— Я молодой игрок, у меня связей нет. Читал посты в том же телеграме, потом обсуждали это с парнями. Может, у кого-то из более старших парней и были свои источники.

— Руководство, будь то президент «Витязя» Михаил Головков или генеральный менеджер Игорь Варицкий, держали вас в курсе дел?

— Честно говоря, в этом плане нам до сих пор ничего не объявили.

— Как это возможно?

— До того, как КХЛ не опубликовала официальную новость, мы ничего не знали. Все ждали, что хоть что-то скажут, но этого не случилось до сих пор. Считаю, это не совсем красиво, — сказал форвард, отыгравший за «Витязь» два сезона.