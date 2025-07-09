Исхаков хочет вернуться в Северную Америку: «Считаю, что могу играть в НХЛ. Это моя мечта с самого детства! Буду доказывать, что достоин»

"Я очень хочу вернуться в Северную Америку и попробовать там свои силы. Это моя мечта с самого детства! Я считаю, что могу играть в НХЛ. Но такие слова надо доказывать игрой на поле. В следующем сезоне хотелось бы побольше стабильности.