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Исхаков хочет вернуться в Северную Америку: «Считаю, что могу играть в НХЛ. Это моя мечта с самого детства! Буду доказывать, что достоин»

В июле ЦСКА обменял 24-летнего форварда в «Металлург» на Дениса Зернова. В минувшем сезоне Исхаков провел 60 матчей в регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ за армейцев и набрал 29 (12+17) очков.

Источник: Спортс"

В 2018 году игрок был выбран «Айлендерс» на драфте под общим 43-м номером. Он подписал 2-летний контракт новичка с клубом в 2022 году, но провел в НХЛ только 2 матча с учетом плей-офф.

"Я очень хочу вернуться в Северную Америку и попробовать там свои силы. Это моя мечта с самого детства! Я считаю, что могу играть в НХЛ. Но такие слова надо доказывать игрой на поле. В следующем сезоне хотелось бы побольше стабильности.

Буду доказывать, что достоин играть в НХЛ. Идеальной франшизы нет. Буду играть там, где меня хотят видеть и смогут дать шанс проявить себя", — сказал Исхаков.