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Рябыкин о «Куньлуне» в Петербурге: «Город суперспортивный, посмотрим. Плохо то, что Подмосковье потеряло все клубы КХЛ, в богатейшем регионе — тишина. Логично ли это?»

Китайский клуб будет проводить домашние матчи Фонбет Чемпионата КХЛ на «СКА-Арене». С 2020 года команда выступала в Мытищах.

— «Куньлунь» переезжает в Санкт-Петербург. Риск?

— Плохо то, что совсем не последний регион страны Подмосковье за одно лето потерял все хоккейные клубы КХЛ — «Витязь» и «Куньлунь». Помню, какой ажиотаж был в Мытищах на матчах «Атланта», команда из Подмосковья даже выходила в финал Кубка Гагарина.

А сегодня в богатейшем регионе — и на финансы, и на хоккейные школы — тишина. Логично ли это?

— Удивил ли вас выбор нового города для «Куньлуня»?

— Да. Клуб со скромной базой болельщиков получил 22-тысячную арену Санкт-Петербурга. Но это лучше, чем если бы такому стадиону вообще пришлось бы пустовать. Питер — суперспортивный город, посмотрим, как он воспримет новую команду, — сказал бывший тренер «Авангарда».