Рябыкин о «Куньлуне» в Петербурге: «Город суперспортивный, посмотрим. Плохо то, что Подмосковье потеряло все клубы КХЛ, в богатейшем регионе — тишина. Логично ли это?»

— Плохо то, что совсем не последний регион страны Подмосковье за одно лето потерял все хоккейные клубы КХЛ — «Витязь» и «Куньлунь». Помню, какой ажиотаж был в Мытищах на матчах «Атланта», команда из Подмосковья даже выходила в финал Кубка Гагарина.