Пономарев выступал в системе клуба с 2021 по 2024 год, сыграв 2 матча в НХЛ. «В каждой системе клуба есть российский скаут, просто “Каролина” больше видит потенциал в российских ребятах, нежели другие клубы. Не все решаются ехать в «Каролину», так как понимают, что там не самая простая система, чтобы пробиться наверх. Система «Каролины» больше отличается от других, поскольку в ней и вне сезона, и во время него приходится преодолевать себя. В ней не так много выходных, но если тебе это подходит, ты будешь наслаждаться каждым днем. Для тех, кто прошел суровые сборы в России, это будет преимуществом, нежели им будет там некомфортно«, — сказал форвард “Авангарда”. Мильштейн о «Каролине», активно выбирающей россиян: «Клуб экономит деньги — до 300 млн рублей за драфт. Из КХЛ они могут подписать игрока, когда он будет полностью готовым».