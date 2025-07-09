Просветов о сезоне в ЦСКА: «Было привилегией играть за самый великий клуб Европы. Не могу сказать, что у меня прям не получилось. Я подписал односторонний контракт в НХЛ»

Если бы я показал еще лучше результаты, то был бы признан лучшим вратарем сезона. Считаю, что сезон провел по максимуму, по статистике и всему остальному сыграл очень хорошо. У меня за всю карьеру не было такой статистики, что я показал за этот сезон в ЦСКА.