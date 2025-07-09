Шестеркин о реакции на рекорд Овечкина в США: «Все на ушах стояли — как и в России. Люди, которые хоть немного соприкасались с хоккеем, знали об этом. Дай бог, чтобы Саша добрался до тысячи&raq

Свой 895-й гол Овечкин забил 6 апреля — в матче с «Айлендерс» (1:4). Форвард поразил ворота Ильи Сорокина.
"Все на ушах стояли, думаю, точно так же, как и в России. Я в основном кручусь в хоккейных кругах, и это считается очень большим достижением. Таковым оно и является.
Все люди, которые хоть немного соприкасались с хоккеем, знали об этом великом рекорде. Дай бог, чтобы Саша продолжал в том же духе и добрался до тысячи.
Он большой молодец, мы за него очень рады. Как вратарь могу поблагодарить его за то, что [рекордную шайбу забил] не мне«, — сказал вратарь “Рейнджерс”.