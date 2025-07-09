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Овечкин о рекорде: «Вся страна болела, весь мир говорил. Получаю удовольствие — приятно, когда люди подходят и поздравляют»

6 апреля 2025 года российский нападающий «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и превзошел достижение Уэйна Гретцки.

Источник: Спортс"

— Как вы переживаете внимание всей страны? Насколько для вас это важно?

— Получаю удовольствие. Опять же, вся страна болела, весь мир говорил. Приятно, когда подходят люди, поздравляют.

— Какая следующая цель?

— Потренироваться. Без травм, — сказал Александр Овечкин.

Овечкин о тренировке перед «Матчем года»: «Главное, чтобы меня не убили. Я только прилетел из Турции, будем играть осторожно и плавно».

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