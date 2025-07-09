Овечкин о рекорде: «Вся страна болела, весь мир говорил. Получаю удовольствие — приятно, когда люди подходят и поздравляют»

— Как вы переживаете внимание всей страны? Насколько для вас это важно?
— Получаю удовольствие. Опять же, вся страна болела, весь мир говорил. Приятно, когда подходят люди, поздравляют.
— Какая следующая цель?
— Потренироваться. Без травм, — сказал Александр Овечкин.
Овечкин о тренировке перед «Матчем года»: «Главное, чтобы меня не убили. Я только прилетел из Турции, будем играть осторожно и плавно».
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