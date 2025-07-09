Ковальчук о том, кого из россиян можно сравнить с Овечкиным: «Такой человек еще не родился. В мире нет такого хоккеиста»

— Кто из российских хоккеистов способен повторить путь Овечкина?
— Думаю, сейчас даже в мире нет такого хоккеиста. Такой человек еще не родился", — сказал бывший нападающий клубов НХЛ, олимпийский чемпион Илья Ковальчук.
В прошлом сезоне капитан «Вашингтона» стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). Сейчас на счету Овечкина 897 голов.
— Кто из российских хоккеистов способен повторить путь Овечкина?
— Думаю, сейчас даже в мире нет такого хоккеиста. Такой человек еще не родился", — сказал бывший нападающий клубов НХЛ, олимпийский чемпион Илья Ковальчук.