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Бучельников о возвращении СКА в Ледовый: «Финансовые трудности. Но если “СКА-Арена” так называется, а на ней играет “Куньлунь” — это странно»

— В Петербурге теперь творятся странности в хоккейном плане — неожиданно на «СКА-Арене» будет играть «Куньлунь».

Источник: Спортс"

— На самом деле, удивительно, что СКА решил съехать со «СКА-Арены». Понимаю, что финансовые трудности, огромная плата за аренду.

Но если она называется «СКА-Арена», а на ней играет «Куньлунь», не знаю, странно. А для «Куньлуня» это плюс, сменить обстановку, как говорит один журналист, с «Патриков» уехать (смеется). Будет интересно.

— А изменениям в руководстве СКА в начале межсезонья удивились?

— Конечно, да. Был шокирован. На протяжении нескольких лет оставалось одно и то же руководство, пара-тройка позиций менялась, но чтобы так кардинально — другая команда, новый тренерский штаб… Интересно, что будет в новом сезоне с командой СКА.

— Особенно уход Романа Ротенберга был удивительным.

— Ну, а что делать, это хоккей, — сказал форвард ЦСКА Дмитрий Бучельников, ранее выступавший за СКА.

СКА задолжал около 400 млн рублей «СКА-Арене». Клуб вернулся в Ледовый дворец («СЭ»).