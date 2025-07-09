Бучельников о возвращении СКА в Ледовый: «Финансовые трудности. Но если “СКА-Арена” так называется, а на ней играет “Куньлунь” — это странно»

— Конечно, да. Был шокирован. На протяжении нескольких лет оставалось одно и то же руководство, пара-тройка позиций менялась, но чтобы так кардинально — другая команда, новый тренерский штаб… Интересно, что будет в новом сезоне с командой СКА.