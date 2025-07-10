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Романов о Ламорелло: «Заставил меня дважды постричься. После первой стрижки он сказал: “Все еще длинная прическа, состриги сзади”. Я вернулся, он говорит: “Сейчас по-мужски выглядишь”

Напомним, весной «Айлендерс» отправили Ламорелло в отставку с поста генерального менеджера после невыхода в плей-офф.

Источник: Спортс"

— А каким в общении был бывший генменеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло?

— В принципе, тоже очень честный, всегда открытый со своими игроками. Никогда не было напряга в общении. Ты знал, что на конкретный вопрос ты получишь честный ответ. Он просто был справедливый, честный и открытый.

— Илья Сорокин рассказывал, что Лу заставил вас дважды постричься. Расскажите подробнее об этом случае.

— Он и правда заставил меня дважды постричься. Я пришел, он сказал, чтоб подстригся. Я подстригся, пришел, он сказал: «Все еще длинная прическа, состриги вообще все сзади».

Я пошел состригать. Вернулся, он говорит: «Нормально, вот сейчас ты по-мужски выглядишь», — сказал защитник «Айлендерс» Александр Романов.

Сорокин о работе с Ламорелло: «В “Айлендерс” запрещалось носить бороду. Ненавижу бриться, но иного выхода не было».