Орлов о переходе в «Сан-Хосе» из «Каролины»: «Последние два года были тяжелыми, хотелось уехать, начать с нуля — с новой командой. Рад, что так получилось»

Он сказал, что ему там очень нравилось — и район, и клуб. Для семьи тоже все отлично. Он семейный человек, и у меня есть жена и сын, который с каждым годом все больше интересуется хоккеем. Так что для нас было важно найти хорошую школу, чтобы и ему было комфортно", — сказал Дмитрий Орлов.