Орлов о переходе в «Сан-Хосе» из «Каролины»: «Последние два года были тяжелыми, хотелось уехать, начать с нуля — с новой командой. Рад, что так получилось»

«Да, все понимают, что это реконструкция [в “Сан-Хосе”], но у нас много хороших молодых игроков. Лично для меня это шанс все изменить.
Последние два года были тяжелыми в психологическом плане. Хотелось просто уехать подальше, начать с нуля — с новой командой и новой жизнью. Это будет интересно. Я действительно рад, что так получилось.
Я немного поговорил с тренерами и генеральным менеджером о том, когда они рассчитывают попасть в плей-офф. Когда попадешь туда, тогда лучше поймешь и систему, и что от тебя ждут. Надо просто выполнять свои обязанности и помогать молодым.
Я написал Бернси (защитник «Каролины» Брент Бернс, ранее игравший за «Шаркс» — Спортс«“), и он дал мне хорошие советы об организации. Это помогло мне лучше понять, куда я иду.
Он сказал, что ему там очень нравилось — и район, и клуб. Для семьи тоже все отлично. Он семейный человек, и у меня есть жена и сын, который с каждым годом все больше интересуется хоккеем. Так что для нас было важно найти хорошую школу, чтобы и ему было комфортно", — сказал Дмитрий Орлов.