Агкацев обращался к Василевскому из «Тампы» за советом: «Наш тренер сказал Смолову связаться с Андреем, спросить, как они настраиваются на игры каждые два‑три дня»

"Думаю, ни для кого не секрет: если бы Сафонов не ушел, я бы не мог так долго сидеть, не было бы такого прогресса. Допускаю, что уходил бы туда, где была бы постоянная практика. Но я рад, что все так сложилось и для меня, и для Матвея.
Да, я в начале сезона общался с Андреем Василевским. Наш тренер вратарей попросил Смолова связаться с Андреем и спросить, как они настраиваются на игры, которые у них практически каждые два‑три дня.
Он сказал хорошую фразу, что пропущенную шайбу не вернешь. Эту фразу мы отложили, и она у нас в голове сидит«, — сказал вратарь “Краснодара” и сборной России Станислав Агкацев.