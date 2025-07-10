Агкацев обращался к Василевскому из «Тампы» за советом: «Наш тренер сказал Смолову связаться с Андреем, спросить, как они настраиваются на игры каждые два‑три дня»

"Думаю, ни для кого не секрет: если бы Сафонов не ушел, я бы не мог так долго сидеть, не было бы такого прогресса. Допускаю, что уходил бы туда, где была бы постоянная практика. Но я рад, что все так сложилось и для меня, и для Матвея.