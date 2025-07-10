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Агкацев обращался к Василевскому из «Тампы» за советом: «Наш тренер сказал Смолову связаться с Андреем, спросить, как они настраиваются на игры каждые два‑три дня»

23-летний вратарь стал чемпионом Мир РПЛ в составе «Краснодара» в прошлом сезоне. Агкацев заявил, что просил голкипера «Тампы» Андрея Василевского рассказать о том, как настраиваться на матчи.

Источник: Спортс"

"Думаю, ни для кого не секрет: если бы Сафонов не ушел, я бы не мог так долго сидеть, не было бы такого прогресса. Допускаю, что уходил бы туда, где была бы постоянная практика. Но я рад, что все так сложилось и для меня, и для Матвея.

Да, я в начале сезона общался с Андреем Василевским. Наш тренер вратарей попросил Смолова связаться с Андреем и спросить, как они настраиваются на игры, которые у них практически каждые два‑три дня.

Он сказал хорошую фразу, что пропущенную шайбу не вернешь. Эту фразу мы отложили, и она у нас в голове сидит«, — сказал вратарь “Краснодара” и сборной России Станислав Агкацев.