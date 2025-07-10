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Барулин покинул «Амур». Вторым бомбардиром хабаровчан интересовался СКА

В прошлом Фонбет чемпионате КХЛ 29-летний игрок стал вторым бомбардиром и снайпером хабаровского клуба, набрав 33 (13+20) очка в 56 матчах.

Источник: Спортс"

«За четыре проведенных сезона форвард стал важной частью коллектива. Он дарил болельщикам незабываемые эмоции, которые у многих надолго останутся в памяти», — говорится в сообщении «Амура».

В апреле сообщалось об интересе к Барулину со стороны СКА.