Просветов о переходе в «Калгари»: «Одностороннее соглашение — то, к чему я шел, деньги не все решали. В НХЛ были предложения и с большей суммой, но с меньшей перспективой»

— НХЛ — мечта каждого хоккеиста. «Калгари» давно общался со мной. Они хотели подписать меня еще после сезона в «Колорадо», но я принял решение вернуться в Россию. Они, можно сказать, дождались меня и дали неплохой контракт для той стадии, на которой я нахожусь. Одностороннее соглашение — то, к чему я шел. Решил принять это предложение. Были и варианты из КХЛ, но выбрал НХЛ.