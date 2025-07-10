Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Просветов о переходе в «Калгари»: «Одностороннее соглашение — то, к чему я шел, деньги не все решали. В НХЛ были предложения и с большей суммой, но с меньшей перспективой»

Голкипер подписал однолетнее соглашение с канадским клубом, зарплата — 950 тысяч долларов в год. В прошлом сезоне он выступал за ЦСКА.

Источник: Спортс"

— Почему решили подписать контракт с «Калгари» и вернуться в Северную Америку?

— НХЛ — мечта каждого хоккеиста. «Калгари» давно общался со мной. Они хотели подписать меня еще после сезона в «Колорадо», но я принял решение вернуться в Россию. Они, можно сказать, дождались меня и дали неплохой контракт для той стадии, на которой я нахожусь. Одностороннее соглашение — то, к чему я шел. Решил принять это предложение. Были и варианты из КХЛ, но выбрал НХЛ.

— Чувствуете, что двери в основу открыты? Оцените шансы навязать конкуренцию Дастину Вульфу и закрепиться в НХЛ, что не получалось в прошлых командах.

— В «Колорадо» я побыл в НХЛ, но потом, к сожалению, спустили в фарм-клуб. Сейчас у меня односторонний контракт, чуть-чуть все по-другому. Я неплохо поиграл в России, шансы есть. Вульф — хороший вратарь, будем помогать друг другу.

— Ключевое условие в переговорах — желание получить односторонний контракт, чтобы избежать прямой ссылки в фарм-клуб?

— Скажу так: были предложения и с большей суммой контрактов от других клубов, но с меньшей перспективой. В «Калгари» тоже хорошая конкуренция, но это самое выгодное место для меня сейчас. Деньги в этот момент не все решали, — сказал Просветов.