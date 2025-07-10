Второй снайпер минского «Динамо» Пинчук об отъезде в НХЛ: «Одного желания мало, у меня еще действующий контракт. После сезона — посмотрим»

— Многие ждали вас в НХЛ уже в этом сезоне. Почему не решились?
— У меня еще есть действующий контракт. Будем смотреть по окончании этого сезона, готов буду или еще не готов, какие будут предложения на рынке, варианты. Еще и из этого нужно исходить, одного своего желания мало.
— То есть не исключаете отъезд за океан в следующем сезоне?
— Исключать ничего никогда нельзя, тем более НХЛ — лучшая лига мира, у каждого есть мечта как минимум попробовать себя там, как максимум — закрепиться и чего-то достичь, выиграть Кубок Стэнли, — сказал Пинчук.