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Второй снайпер минского «Динамо» Пинчук об отъезде в НХЛ: «Одного желания мало, у меня еще действующий контракт. После сезона — посмотрим»

В прошлом Фонбет чемпионате КХЛ 23-летний нападающий сборной Беларуси стал вторым снайпером минского «Динамо», забросив 25 шайб в 66 матчах.

Источник: Спортс"

— Многие ждали вас в НХЛ уже в этом сезоне. Почему не решились?

— У меня еще есть действующий контракт. Будем смотреть по окончании этого сезона, готов буду или еще не готов, какие будут предложения на рынке, варианты. Еще и из этого нужно исходить, одного своего желания мало.

— То есть не исключаете отъезд за океан в следующем сезоне?

— Исключать ничего никогда нельзя, тем более НХЛ — лучшая лига мира, у каждого есть мечта как минимум попробовать себя там, как максимум — закрепиться и чего-то достичь, выиграть Кубок Стэнли, — сказал Пинчук.