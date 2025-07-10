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Овечкин о съемках в сериале: «Мне очень понравилось, были смешные моменты. Все прошло гладко и, главное, без травм»

20 января 2025 года состоялась премьера сериала «Минута тишины», где в одной из сцен в роли самого себя появился Овечкин. Это стало его дебютом в кино.

Источник: Спортс"

Форвард «Вашингтона» снялся в эпизоде вместе с актером Евгением Цыгановым. Автором идеи и консультантом сериала стал президент «Норникеля» Владимир Потанин.

"Мне очень понравилось [сниматься]. С таким профессионалом, как Женя Цыганов, все прошло гладко и, главное, без травм. На площадке было весело, были даже смешные моменты.

Если у сериала будет продолжение — почему бы и нет (не продолжить сниматься — Спортс«“)”, — заявил Александр Овечкин.

Овечкин потратил более 8 млн рублей на аренду виллы в Турции. Форвард «Вашингтона» отдыхал там месяц (SHOT).

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