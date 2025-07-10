Овечкин о съемках в сериале: «Мне очень понравилось, были смешные моменты. Все прошло гладко и, главное, без травм»

Форвард «Вашингтона» снялся в эпизоде вместе с актером Евгением Цыгановым. Автором идеи и консультантом сериала стал президент «Норникеля» Владимир Потанин.
"Мне очень понравилось [сниматься]. С таким профессионалом, как Женя Цыганов, все прошло гладко и, главное, без травм. На площадке было весело, были даже смешные моменты.
Если у сериала будет продолжение — почему бы и нет (не продолжить сниматься — Спортс«“)”, — заявил Александр Овечкин.
Овечкин потратил более 8 млн рублей на аренду виллы в Турции. Форвард «Вашингтона» отдыхал там месяц (SHOT).
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