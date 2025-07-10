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Фетисов о матче между звездами НХЛ и КХЛ: «В 1994 году мы делали Кубок “Спартака”. Благодарен нашим хоккеистам, что продолжают важное дело»

Матч года, в котором в том числе примут участие Александр Овечкин, Артемий Панарин и Михаил Сергачев, пройдет 13 июля.

Источник: Спортс"

"Собираюсь посетить этот матч. Без разницы, какой будет результат. У ребят из НХЛ сейчас отпуск, а в КХЛ только начинается подготовка.

Все определит мастерство. Очень ждет это событие. Большая благодарность ребятам из НХЛ, что участвуют в нем. В свое время в 1994 году мы делали Кубок «Спартака».

Хотели вернуть энхаэловцев в Россию, чтобы у них было место для тренировок. Также, таким образом, они не утрачивали связь с теми, кто здесь играет и болеет за них.

Очень правильный формат.

Поэтому благодарен нашим хоккеистам, что продолжают это важное дело. Они молодцы", — сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

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