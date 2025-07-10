Шипачев про Овечкина: «Его рекорд никогда не будет побит, надеюсь. Саня — молодчик, все рады за него»

На данный момент в активе Александра Овечкина 897 шайб в НХЛ.
"Саня — молодчик. Все ему написали, поздравили.
Надеюсь, его рекорд никогда не будет побит. Все рады за него«, — сказал нападающий минского “Динамо” Вадим Шипачев.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше