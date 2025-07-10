Панарин о смол-токе в США: «В лифте докапывались! У меня и так стресс, как к доске выходишь! Просто едь, дождись этажа. Зачем ты меня мучаешь? Сейчас банальные фразы кинул и пошел»

К этому надо просто привыкнуть и нормально относиться. В начале мне тоже не нравилось, особенно когда по-английски даже «как дела» не знал. В лифте докапывались до меня! У меня и так стресс, как к доске все время выходишь! Просто едь, дождись своего этажа — я выйду на пятом. Зачем ты меня мучаешь?