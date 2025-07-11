У игроков НХЛ смешанное мнение о расширении регулярки до 84 матчей. Один из хоккеистов назвал это «самой спорной темой переговоров»

«Это, безусловно, самая спорная тема переговоров», — сказал нападающий из Западной конференции, указав на «озабоченность» за ведущих игроков, которые могут быть перегружены из-за Матч звезд НХЛ, Олимпийских игры и Кубка четырех наций.
«Не думаю, что опытные игроки расстроятся из-за сокращения предсезонных игр, но мне как молодому игроку это не нравится. Когда ты еще не устоялся [в команде], эти матчи могут иметь решающее значение. Эти игры помогают тренерам показать, на что ты способен. Я знаю, что эти игры помогли мне в молодости», — сказал защитник из Западной конференции.
«Мне не нравится увеличение количества матчей. Думаю, сезон должен быть короче. Мы играем слишком долго. В расписании слишком много игр — по три за четыре дня. Но это приносит всем больше денег. Думаю, все этого хотят», — сказал опытный защитник НХЛ.