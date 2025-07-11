У игроков НХЛ смешанное мнение о расширении регулярки до 84 матчей. Один из хоккеистов назвал это «самой спорной темой переговоров»

«Не думаю, что опытные игроки расстроятся из-за сокращения предсезонных игр, но мне как молодому игроку это не нравится. Когда ты еще не устоялся [в команде], эти матчи могут иметь решающее значение. Эти игры помогают тренерам показать, на что ты способен. Я знаю, что эти игры помогли мне в молодости», — сказал защитник из Западной конференции.