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«Торонто» обменял Ривса в «Сан-Хосе» на Труна

У 38-летнего форварда Ривса остался один год по контракту со средней зарплатой (кэпхитом) 1,35 миллиона долларов.

В минувшем сезоне канадец провел за «Лифс» 35 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 2 (0+2) очка при полезности «минус 2» и 28 минутах штрафа. В плей-офф игрок на лед не выходил.

Всего в регулярках лиги у него 912 игр, 137 (63+74) баллов и 1100 минут штрафа.

У 24-летнего шведского защитника Труна остался 1 год по контракту с кэпхитом 1 млн долларов.

В прошлом сезоне на его счету 12 (2+10) очков в 60 играх за «Шаркс» в регулярном чемпионате НХЛ при полезности «минус 23» и среднем игровом времени 17:31.