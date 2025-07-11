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«Колорадо» продлил Мэнсона на 2 года. Кэпхит 33-летнего защитника — 3,95 млн долларов, контракт вступит в силу в 2026 году

Новое соглашение с 33-летним защитником вступит в силу с сезона-2026/27. В следующем сезоне у него будет действовать последний год контракта со средней зарплатой (кэпхитом) 4,5 миллиона долларов.

Источник: Спортс"

В минувшем сезоне Мэнсон пропустил часть регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы. В 48 матчах на его счету 15 (1+14) очков при полезности «минус 6» и среднем времени на льду 18:02.

В 7 играх в плей-офф американец набрал 3 (2+1) балла при 24 силовых приемах (2-й результат в команде) и 10 блоках (3-й).

Всего в регулярках лиги у него 626 игр, 170 (39+131) очков и 600 минут штрафа. В плей-офф — 65 игр и 21 (7+14) балл при полезности «+11».

В «Эвеланш» Джош перешел по ходу сезона-2021/22, в котором выиграл Кубок Стэнли вместе с клубом.