Галузин завершил карьеру в 36 лет, он был капитаном «Витязя» в прошлом сезоне. Форвард провел 754 матча в КХЛ с учетом плей-офф — большую часть за «Торпедо»

Без них я бы не добился тех успехов и многих лет в хоккее, которые провел на высшем уровне. Я также благодарен всему персоналу, тренерам, руководителям клубов, в которых я играл. Ну и, конечно же, болельщикам этого крутого вида спорта. Всем большое спасибо! «- приводит слова Галузина телеграм-канал “Витязя”.