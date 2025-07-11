Галузин завершил карьеру в 36 лет, он был капитаном «Витязя» в прошлом сезоне. Форвард провел 754 матча в КХЛ с учетом плей-офф — большую часть за «Торпедо»

За карьеру Галузин провел в лиге 754 игры с учетом плей-офф — большую часть за «Торпедо» (выступал за команду с 2008 по 2019 год). Он набрал 281 (110+171) очко.
«Решил поделиться [решением] о завершении игровой хоккейной карьеры, которая дала мне и моей семье незабываемые годы жизни. Я безумно благодарен своим родителям, брату, супруге, детям за поддержку! Большое спасибо всем моим партнерам по команде, начиная с СДЮСШОР “Торпедо 88”, “Металлург”, “Ак Барс”, “Нефтехимик”, “Амур”, “Спартак”, “Витязь”.
И, конечно же, моему родному клубу «Торпедо», который меня воспитал, дал путевку во взрослый хоккей, я много лет быть частью этого клуба и, самое главное, города Нижний Новгород.
Без них я бы не добился тех успехов и многих лет в хоккее, которые провел на высшем уровне. Я также благодарен всему персоналу, тренерам, руководителям клубов, в которых я играл. Ну и, конечно же, болельщикам этого крутого вида спорта. Всем большое спасибо! «- приводит слова Галузина телеграм-канал “Витязя”.