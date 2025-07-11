Фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна о решении перейти в NCAA: «Это облегчает переход в НХЛ. Игры против более взрослых и сильных ребят — хорошая подготовка»

Выступление в NCAA облегчает переход в НХЛ. Игры против более взрослых, мощных и сильных ребят — хорошая подготовка. Да и общение с ребятами постарше в раздевалке мне очень поможет. Конечно, Западная хоккейная лига — это отличное место, и я благодарен ей за все. Оба варианта хороши, но поступление в университет и выступление в студенческом чемпионате станут для меня хорошим вызовом.