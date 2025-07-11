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Фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна о решении перейти в NCAA: «Это облегчает переход в НХЛ. Игры против более взрослых и сильных ребят — хорошая подготовка»

17-летний канадец проведет следующий сезон в составе команды университета Пенсильвании.

Источник: Спортс"

"Было сложно принять решение, потому что хороших вариантов хватало. Но я, моя семья и мое окружение решили, что лучшее место — это университет Пенсильвании. Я уже посмотрел, как там все устроено.

Выступление в NCAA облегчает переход в НХЛ. Игры против более взрослых, мощных и сильных ребят — хорошая подготовка. Да и общение с ребятами постарше в раздевалке мне очень поможет. Конечно, Западная хоккейная лига — это отличное место, и я благодарен ей за все. Оба варианта хороши, но поступление в университет и выступление в студенческом чемпионате станут для меня хорошим вызовом.

Главная цель — победа в национальном чемпионате, конечно же. Все видели, чего добилась команда в этом году, попав в финальную четверку. Когда я приеду туда, это будет и моей целью — добиться чемпионства", — сказал Маккенна.

Напомним, что в прошлом сезоне Гэвин Маккенна был назван игроком года в CHL.

Форвард стал вторым бомбардиром в Западной хоккейной лиге (WHL), набрав 129 (41+88) очков в 56 матчах регулярного сезона за «Медисин Хэт». Он также был признан самым полезным игроком лиги с показателем «плюс 60».

Гэвин также стал третьим бомбардиром в плей-офф WHL, набрав 38 (9+29) очков в 16 матчах, что помогло «Медисин Хэт» выиграть чемпионат лиги и попасть в розыгрыш Мемориального кубка.

На этом турнире нападающий набрал 6 (3+3) баллов в 4 играх и был включен в символическую сборную.