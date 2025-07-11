Евгений Корешков о работе в штабе Ротенберга в СКА: «Было сделано многое, в том числе в плане подготовки молодежи. Только этим летом в НХЛ уехало 4 игрока — это показатель»

Только этим летом из СКА в НХЛ уехало четыре хоккеиста, не считая Евгения Кузнецова, — это показатель. В системе много талантливой молодежи, много глубины во всех линиях, поэтому как минимум потери темпа не ожидается, — сказал бывший тренер клуба из Санкт-Петербурга.