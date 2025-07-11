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Евгений Корешков о работе в штабе Ротенберга в СКА: «Было сделано многое, в том числе в плане подготовки молодежи. Только этим летом в НХЛ уехало 4 игрока — это показатель»

В межсезонье оба тренера покинули команду. Новым главным тренером клуба из Санкт-Петербурга был назначен Игорь Ларионов.

Источник: Спортс"

— Евгений Геннадьевич, как переживаете отставку из СКА?

— Ничего нового тут не скажу, пусть даже перед стартом сезона-2024/25 у меня был однолетний контракт. Любой тренер, начиная свою работу, знает, что отставка неизбежна, в этом понимании — философия нашей профессии.

Вообще с 2018 года в моей тренерской карьере был очень интенсивный отрезок. Работа в ЦСКА и СКА в штабах Игоря Никитина и Романа Ротенберга — большая ответственность и большой опыт. Работали в режиме ежедневного стресса, но другого режима профессиональные тренеры не знают и не принимают.

Сейчас, пожалуй, первое лето за семь лет, когда появилась возможность восстановиться — и взглянуть на хоккей, на свою профессию под новым углом. Интересное время.

— Что не получилось в СКА?

— Понятны требования по результату, они есть в любом большом клубе. Тем не менее нашим штабом было сделано многое, в том числе в плане подготовки молодежи и развития игроков.

Только этим летом из СКА в НХЛ уехало четыре хоккеиста, не считая Евгения Кузнецова, — это показатель. В системе много талантливой молодежи, много глубины во всех линиях, поэтому как минимум потери темпа не ожидается, — сказал бывший тренер клуба из Санкт-Петербурга.