Айзек Ховард о переходе в «Эдмонтон»: «Это что-то нереальное. Не думаю, что можно было найти вариант лучше. Не терпится пообщаться с Макдэвидом и Драйзайтлем»

В прошлом сезоне Ховард был признан игроком года в NCAA. Он набрал 52 (26+26) очка в 37 играх за университет Мичигана.
Он был готов остаться в студенческой лиге на четвертый сезон, так как не договорился о контракте с «Лайтнинг». В таком случае в 2026 году Ховард мог выйти на рынок свободных агентов.
После обмена в «Ойлерс» игрок подписал с канадским клубом 3-летний контракт новичка и тем самым завершил свою карьеру в студенческом хоккее.
«Это что-то нереальное. Не думаю, что можно было найти вариант лучше. В “Эдмонтоне” выступают [Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль] два игрока из числа лучших в мире, они могут стать двумя лучшими. Это просто невероятно.
Мне не терпится пообщаться и покататься с ними. Они разные, но оба очень талантливы.
Обмен был для меня громом среди ясного неба. Я узнал об этом, может быть, на час раньше всех остальных. Когда я пообщался с представителями «Эдмонтона», то понял, что хочу туда поехать. Это место полностью соответствует всем пожеланиям. Я в полном восторге.
Я смотрел все игры «Ойлерс» в плей-офф за последние годы. Я видел, как динамично, технично и быстро играет команда. Главная черта — это трудолюбие. Я считаю, что это именно мой стиль. И именно поэтому вариант с «Эдмонтоном» мне подходит", — сказал Ховард.