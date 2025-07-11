Айзек Ховард о переходе в «Эдмонтон»: «Это что-то нереальное. Не думаю, что можно было найти вариант лучше. Не терпится пообщаться с Макдэвидом и Драйзайтлем»

Обмен был для меня громом среди ясного неба. Я узнал об этом, может быть, на час раньше всех остальных. Когда я пообщался с представителями «Эдмонтона», то понял, что хочу туда поехать. Это место полностью соответствует всем пожеланиям. Я в полном восторге.