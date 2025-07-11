Марченко о жизни в Коламбусе: «Обычный город. Нравится, что с преступностью все нормально. Ничем там не занимаюсь, сижу дома с женой. Иногда в зоопарк ходим — тигры, львы, жирафы»

— Много городов таких же. Я не выделяю Коламбус как Флориду или какую-нибудь Тампу, Лос-Анджелес. То есть города, в которых ты живешь на побережье и у тебя жизнь — сказка. Все равно везде есть свои минусы. Коламбус — обычный город, как все остальные города, и я к этому отношусь спокойно. В сезоне нет времени: мы играем плюс-минус 15 матчей в месяц, поэтому все пролетает моментально: думаешь только о хоккее, — сказал форвард «Блю Джекетс».