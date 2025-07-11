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Марченко о жизни в Коламбусе: «Обычный город. Нравится, что с преступностью все нормально. Ничем там не занимаюсь, сижу дома с женой. Иногда в зоопарк ходим — тигры, львы, жирафы»

— Расскажи, пожалуйста, про Коламбус. Чем ты там занимаешься?

Источник: Спортс"

— Ничем. Я и тут-то [в Москве] ничем не занимаюсь. А там живу напротив арены, просто сижу дома с женой, смотрим сериалы, фильмы. Играю в какие-то игры, даже времени нет чем-то позаниматься. Иногда в зоопарк ходим. С Димой Воронковым проводим вечера. В карты играем, смеемся с ним и Егором Чинаховым — живем в одном доме.

— А что в зоопарке хорошего?

— Там тигры, львы, жирафы. Все как обычно, просто зоопарк большой. Смотришь на животных и видно, что к ним хорошо относятся, что у каждого много места. Нет такого, что зверь в клетке сидит и жалко льва, тигра или слона. Но там приятно только в хорошую погоду. А во время сезона она не всегда такая.

— То есть у тебя есть арена, дом и все?

— Есть даунтаун, там пара хороших ресторанов.

— Даунтауны во многих городах Америки — это страшные места. У вас так же?

— Нет, у нас спокойно. Вот это мне нравится, что у нас с преступностью все нормально. Но в целом последние два года Коламбус очень хорошо развивается. Много кто приезжает. В Огайо достаточно дешево и много рабочих мест. Стали пробки даже образовываться. Я вообще в шоке — не представлял их в Коламбусе раньше.

— Многие не хотят ехать в Коламбус, потому что там скучно.

— Это зависит от образа жизни. Почему многие не хотят ехать в Эдмонтон?

— Потому что холодно и тоже скучно.

— Много городов таких же. Я не выделяю Коламбус как Флориду или какую-нибудь Тампу, Лос-Анджелес. То есть города, в которых ты живешь на побережье и у тебя жизнь — сказка. Все равно везде есть свои минусы. Коламбус — обычный город, как все остальные города, и я к этому отношусь спокойно. В сезоне нет времени: мы играем плюс-минус 15 матчей в месяц, поэтому все пролетает моментально: думаешь только о хоккее, — сказал форвард «Блю Джекетс».