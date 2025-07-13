Прохов Полтапов: «КХЛ становится сильнее. Руководство лиги делает все, чтобы хоккей был интересным»

Прошлые два сезона вышли очень интересными и конкурентными, жаль только, что мы не смогли показать свою лучшую игру в них.
Надеюсь, что в этом году все сложится", — сказал нападающий ЦСКА Прохор Полтапов.
"Конечно, КХЛ становится сильнее, это все делается специально руководством лиги, чтобы был интересный хоккей во время сезона.
Прошлые два сезона вышли очень интересными и конкурентными, жаль только, что мы не смогли показать свою лучшую игру в них.
Надеюсь, что в этом году все сложится", — сказал нападающий ЦСКА Прохор Полтапов.