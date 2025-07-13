Российские звезды НХЛ и КХЛ проведут чествование Овечкина на Матче года

Матч пройдет, как и год назад, на «ЦСКА-Арене», его начало запланировано на 18:00 мск (трансляция на Первом канале), а с 12:00 на площади перед дворцом стартует фестиваль болельщиков. Хедлайнером фестиваля будет группа Filatov & Karas. Целью игры является благотворительная помощь: год назад благодаря пожертвованию благотворительных партнеров и прибыли с продаж билетов удалось собрать 10 млн рублей. Адресную помощь получили более 30 детей и взрослых с ДЦП и различными опорно-двигательными нарушениями, и ожидается, что в этом году сумма благотворительного чека вырастет минимум в три раза.