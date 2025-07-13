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Шмидт о «Юте»: «Похожа на “Флориду” во многом: команда долго формировалась, прошла драфт, росла, затем заявила о себе. Это воодушевляет»

Ранее защитник перешел в «Юту» из «Флориды», с которой стал обладателем Кубка Стэнли в прошлом сезоне.

Источник: Спортс"

«На самом деле это команда и организация, которые формировались в течение долгого времени. Во многом они похожи на “Флориду” и на то, как они прошли через драфт, как команда выросла вместе, а затем начала громко заявлять о себе.

Именно такой я вижу эту команду. Это меня воодушевило. Вы снова видите такую траекторию и понимаете, как это работает. Я отправился во «Флориду» и сказал, что буду играть где угодно, как угодно и когда угодно, и был настроен именно так. Примерно так же я собираюсь действовать и в следующий раз: приеду в «Юту» и ничего не буду ожидать.

Какую бы роль тебе ни отвели, ты будешь ее выполнять, и в прошлом году я почувствовал, что это мне очень помогло. Когда вы начинаете чего-то ожидать и думать, что заслуживаете того или иного, именно тогда вы можете начать обижаться, что не участвуете в игре в должной мере, вместо того чтобы просто наслаждаться этим", — сказал Шмидт.