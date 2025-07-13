Шмидт о «Юте»: «Похожа на “Флориду” во многом: команда долго формировалась, прошла драфт, росла, затем заявила о себе. Это воодушевляет»

Именно такой я вижу эту команду. Это меня воодушевило. Вы снова видите такую траекторию и понимаете, как это работает. Я отправился во «Флориду» и сказал, что буду играть где угодно, как угодно и когда угодно, и был настроен именно так. Примерно так же я собираюсь действовать и в следующий раз: приеду в «Юту» и ничего не буду ожидать.