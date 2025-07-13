Морозов о чемпионате КХЛ 3×3: «Азартный хоккей, совсем не похожий на классический. Хотим развивать этот вид спорта, он привлекает другую аудиторию»

Конечно, у нас есть сложности с аренами, потому что этот размер площадки не везде есть. Но ждем, что он появится и в регионах, чтобы мы смогли и там для болельщиков проводить игры, тур. Ну и, конечно же, есть над чем подумать — мы уже сделали выводы, Департамент судейства вносит предложения, как сделать эту игру еще более динамичной, потому что есть нюансы, над которыми мы летом поработаем и внесем точечные изменения.