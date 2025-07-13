Щитов о победе с «Салаватом» в чемпионате КХЛ 3×3: «На тренерскую работу нужно переходить на хорошей ноте»

— Я еще когда играл в хоккей, был капитаном и постоянно старался что‑то подсказывать партнерам. Опыт есть. Есть общение с опытными ребятами. Я давным‑давно старался этот опыт передавать. Не могу сказать, что для меня что‑то стало по‑новому после того, как я стал тренером. Я всегда общаюсь с партнерами и стараюсь им подсказать и принести пользу в любом виде.