Щитов о победе с «Салаватом» в чемпионате КХЛ 3×3: «На тренерскую работу нужно переходить на хорошей ноте»

Ранее Щитов вошел в тренерский штаб «Лады».
— Я очень благодарен болельщикам за то, что они приехали нас поддержать. На игре их было очень хорошо слышно.
— Во время матчей по‑тренерски руководили партнерами, примеряли на себя новую роль?
— Я еще когда играл в хоккей, был капитаном и постоянно старался что‑то подсказывать партнерам. Опыт есть. Есть общение с опытными ребятами. Я давным‑давно старался этот опыт передавать. Не могу сказать, что для меня что‑то стало по‑новому после того, как я стал тренером. Я всегда общаюсь с партнерами и стараюсь им подсказать и принести пользу в любом виде.
— Будете скучать по играм в формате 3 на 3? Может, уже разговаривали о том, чтобы летом в паузе от тренерской работы сыграть несколько туров?
— Нет, нужно переходить на тренерскую работу на хорошей ноте, — сказал Щитов.