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Щитов о победе с «Салаватом» в чемпионате КХЛ 3×3: «На тренерскую работу нужно переходить на хорошей ноте»

41-летний экс-защитник клубов КХЛ выступил в турнире за «Салават Юлаев», победивший «Ак Барс» в Суперфинале.

Источник: Спортс"

Ранее Щитов вошел в тренерский штаб «Лады».

— Я очень благодарен болельщикам за то, что они приехали нас поддержать. На игре их было очень хорошо слышно.

— Во время матчей по‑тренерски руководили партнерами, примеряли на себя новую роль?

— Я еще когда играл в хоккей, был капитаном и постоянно старался что‑то подсказывать партнерам. Опыт есть. Есть общение с опытными ребятами. Я давным‑давно старался этот опыт передавать. Не могу сказать, что для меня что‑то стало по‑новому после того, как я стал тренером. Я всегда общаюсь с партнерами и стараюсь им подсказать и принести пользу в любом виде.

— Будете скучать по играм в формате 3 на 3? Может, уже разговаривали о том, чтобы летом в паузе от тренерской работы сыграть несколько туров?

— Нет, нужно переходить на тренерскую работу на хорошей ноте, — сказал Щитов.