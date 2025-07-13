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Светлов о центрах СКА: «Не скажу, что Григоренко и Кузнецов оправдали надежды в этой роли, их тянуло на фланг. Заменят ли их Локтионов и Ларионов-младший — одна из интриг сезона&

— Кто из больших клубов на рынке удивил?

Источник: Спортс"

— По интригующему сценарию идет селекция в СКА. В последнее время в Питере не было легионеров, теперь только в линию защиты пришли сразу три иностранца — Менелл (имеет российское гражданство и не считается легионером в Фонбет Чемпионате КХЛ — Спортс), Мерфи и Филлипс.

Идет обновление и центральной линии, приобретены, например, Локтионов и Ларионов. Серьезные перестановки.

— Интернет уверен, что новые центры не заменят, например, Кузнецова и Григоренко. А вы уверены?

— Знаете, многие тренеры по-своему смотрят на ситуации, когда на место раскрученных игроков приходят хоккеисты на низких акциях, в которых многие не верят. Здесь тренер получает возможность для оптимальной мотивации новичков, если у них высокий уровень профессионализма.

Не могу сказать, что Григоренко и особенно Кузнецов полностью оправдали надежды в СКА именно в роли центральных. В некоторых матчах было видно, что Григоренко и Кузнецова все-таки тянуло на фланг. Зацементировать главную позицию в хоккее им не удалось, а это всегда влияет на командный результат.

Когда работал в «Амуре» и «Адмирале», Локтионов выходил на рынок. Тогда это был один из самых быстрых центрфорвардов лиги. В «Спартаке» в последнем сезоне у него были хорошие отрезки, но плей-офф у команды и игрока все-таки не сложился.

Ларионов-младший интересно провел свой дебютный сезон в «Торпедо». К сожалению, потом пошли травмы. Думаю, это одна из ярких интриг сезона — заменят ли эти центры Кузнецова и Григоренко? — сказал бывший тренер клубов КХЛ.