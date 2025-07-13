Светлов о центрах СКА: «Не скажу, что Григоренко и Кузнецов оправдали надежды в этой роли, их тянуло на фланг. Заменят ли их Локтионов и Ларионов-младший — одна из интриг сезона&

Не могу сказать, что Григоренко и особенно Кузнецов полностью оправдали надежды в СКА именно в роли центральных. В некоторых матчах было видно, что Григоренко и Кузнецова все-таки тянуло на фланг. Зацементировать главную позицию в хоккее им не удалось, а это всегда влияет на командный результат.