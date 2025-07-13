Морозов о переводе «Лады» на Запад: «Спортивный и географический принцип в первую очередь. У клуба не было противоречий, в правлении КХЛ все согласились»

«Переместили “Ладу” на Запад. Клубы заходят в следующий сезон на равных условиях. Спортивный и географический принцип был в первую очередь, мы общались с клубом, оповестили его, что планируем переводить на Запад, не было у них противоречий по нашему решению, и все это понимали.