Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Морозов о переводе «Лады» на Запад: «Спортивный и географический принцип в первую очередь. У клуба не было противоречий, в правлении КХЛ все согласились»

После исключения «Витязя» из числа участников Фонбет Чемпионата КХЛ лига перевела клуб из Тольятти из Восточной конференции в Западную, чтобы уравнять число команд в них (по 11).

Источник: Спортс"

«Переместили “Ладу” на Запад. Клубы заходят в следующий сезон на равных условиях. Спортивный и географический принцип был в первую очередь, мы общались с клубом, оповестили его, что планируем переводить на Запад, не было у них противоречий по нашему решению, и все это понимали.

Вынесено было на голосование правления, на собрании директоров, все согласились. И по спортивному принципу равномерная замена «Витязя» тольяттинской «Ладой», они примерно в одном рейтинге находятся по нашим спортивным подсчетам, со спортивной точки зрения. И по географическому расположению", — сказал президент КХЛ.