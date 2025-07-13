Грир о привлечении опытных игроков в «Сан-Хосе»: «Нужно двигаться вперед. Если будем чаще побеждать, это поможет нашим молодым ребятам. Важно оградить их от излишнего давления»

Для опытных ребят это тоже важно, для тех, у кого, возможно, нет многих лет карьеры впереди, как у Селебрини, Смита или Аскарова. Для нас важно было показать этим игрокам, что мы готовы стремиться к победам, что мы не просто распродаемся каждый год и начинаем заново. Сейчас самое время двигаться вперед и побеждать", — сказал Майк Грир.