Грир о привлечении опытных игроков в «Сан-Хосе»: «Нужно двигаться вперед. Если будем чаще побеждать, это поможет нашим молодым ребятам. Важно оградить их от излишнего давления»

Кроме того, клуб выменял вратаря Алекса Недельковича и форварда Райана Ривса, а также забрал защитника Ника Ледди с драфта отказов «Сент-Луиса».
В двух последних сезонах «Шаркс» заняли последнее место в общей таблице НХЛ.
"Нам нужно двигаться вперед. Предстоит многое исправить, чтобы подняться выше, но за последние три года мы уже сделали то, что должны были сделать. Сейчас очень важно больше побеждать. Поражения тяжело переносить, они могут выматывать.
Если мы станем более конкурентоспособными и будем чаще выигрывать, то это поможет развитию наших молодых ребят. Нам важно помочь им.
Для нас очень важно максимально оградить их от излишнего давления. Они внесли огромный вклад в наши результаты в прошлом сезоне. Но мы не хотим, чтобы эти ребята чувствовали, что на их плечах лежит весь груз ответственности за результат.
Для опытных ребят это тоже важно, для тех, у кого, возможно, нет многих лет карьеры впереди, как у Селебрини, Смита или Аскарова. Для нас важно было показать этим игрокам, что мы готовы стремиться к победам, что мы не просто распродаемся каждый год и начинаем заново. Сейчас самое время двигаться вперед и побеждать", — сказал Майк Грир.