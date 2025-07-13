Лемтюгов об ориентирах в тренерстве: «Нравилась работа Билялетдинова, но не до конца осознал это из-за молодости. У меня портрет, сложенный из коллег, но я еще сильно ниже их уровня»

— У меня нет определенного ориентира. Мне нравилась работа Билялетдинова, но я не до конца осознал это из-за своей молодости. Также нравится подход Белоусова, Быкова. У меня портрет, сложенный из коллег, но я еще сильно ниже их уровня. Пытаюсь эти стандарты соблюдать, вести хоккеистов с умом и в то же время иметь авторитет.