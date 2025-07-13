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Лемтюгов об ориентирах в тренерстве: «Нравилась работа Билялетдинова, но не до конца осознал это из-за молодости. У меня портрет, сложенный из коллег, но я еще сильно ниже их уровня»

В это межсезонье 39-летний специалист возглавил «Торос» — фарм-клуб «Салавата Юлаева» в Olimpbet ВХЛ.

Источник: Спортс"

— Кого можно назвать вашим ориентиром в тренерской профессии?

— У меня нет определенного ориентира. Мне нравилась работа Билялетдинова, но я не до конца осознал это из-за своей молодости. Также нравится подход Белоусова, Быкова. У меня портрет, сложенный из коллег, но я еще сильно ниже их уровня. Пытаюсь эти стандарты соблюдать, вести хоккеистов с умом и в то же время иметь авторитет.

— Вы — не сторонник «баллонов», считаетесь тренером с современным подходом. В чем это выражается?

— Я всегда пытаюсь вести честный диалог с хоккеистами. Мне хочется находить всегда такой путь, когда ты живешь вместе с командой, проходишь эти периоды. Это помогает понимать игроков, когда дать выходной, когда, наоборот, где-то нагрузить. Порой можно посмеяться, повеселиться на тренировке, а иногда стоит требовать максимальную концентрацию перед важными играми.

Забраться на волну всегда легко. А вот удержаться на ней — это уже мастерство и, чуйка, чувство команды. На притирку обычно уходит время, потребуется примерно два месяца, чтобы найти чувство такта с командой и двигаться в одном направлении, — сказал Лемтюгов.