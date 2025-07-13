Форвард «Трактора» Кадышев о ситуации с призывом в армию: «Переживал этот момент с военкоматом и обжалованием решения комиссии. Но все должно быть хорошо»

— Вы рады, что разрешилась история с призывом в армию?
— Если бы вы знали, как я переживал этот момент с военкоматом, расторжением контракта и обжалованием решения комиссии… Но все должно быть хорошо. Впереди сборы «Челмета» и «Трактора». Поживем — увидим, где я буду играть.
— Главная цель — закрепиться в составе «Трактора»?
— Мне сказали, что если я покажу себя, то меня будут рассматривать. Поэтому все зависит от меня. Я готовлюсь. Кто-то решил не ехать на 3×3 из-за риска получения травмы, но у меня такое ощущение, что надо играть в хоккей высокого класса и таким образом набирать форму.
— В составе «Трактора» сильные игроки. Готовы навязать им конкуренцию?
— Надеюсь, что я не хуже. Как такового шанса в прошлом сезоне я не получал (1 матч в Фонбет Чемпионате КХЛ — Спортс). Надеюсь, в этом году появится, — сказал Кадышев.