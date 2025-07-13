Форвард «Трактора» Кадышев о ситуации с призывом в армию: «Переживал этот момент с военкоматом и обжалованием решения комиссии. Но все должно быть хорошо»

— Мне сказали, что если я покажу себя, то меня будут рассматривать. Поэтому все зависит от меня. Я готовлюсь. Кто-то решил не ехать на 3×3 из-за риска получения травмы, но у меня такое ощущение, что надо играть в хоккей высокого класса и таким образом набирать форму.