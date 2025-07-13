Полтапов о селекции ЦСКА: «Всегда приятно, когда приходят хорошие ребята. С Бучельниковым я хорошо знаком, другие игроки тоже очень сильные. Все смогут усилить команду»

Другие ребята тоже очень сильные, все смогут усилить команду.
Мы все нацелены на результат, все надеемся, что эти усиления помогут его достичь", — сказал форвард московского клуба.
"Всегда приятно, когда приходят хорошие ребята, тем более с Димой Бучельниковым я знаком, очень-очень хорошо, поэтому, думаю, с ним будет вообще отлично.
Другие ребята тоже очень сильные, все смогут усилить команду.
Мы все нацелены на результат, все надеемся, что эти усиления помогут его достичь", — сказал форвард московского клуба.