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Марек о «Вашингтоне»: «Клуб может быть активен на рынке обменов. Не забываем, что следующий сезон — лебединая песня Овечкина в НХЛ, скорее всего»

«Думаю, обмены в межсезонье еще будут. Больше всего меня интересует “Вашингтон”. Они до конца претендовали на Николая Элерса.

Источник: Спортс"

Сейчас у них хорошо выстроенная и умная команда. Думаю, что если и есть команда, которая будет активна на рынке обменов, то это они. Пусть даже сейчас «Кэпиталс» не находятся в центре внимания.

Не будем забывать, что следующий сезон — лебединая песня Александра Овечкина в НХЛ, скорее всего. Я не удивлюсь, если они захотят кого-нибудь выменять", — приводит RMNB слова инсайдера Daily Faceoff.

Генменеджер «Вашингтона»: «Мы изучим рынок обменов — потенциально могут быть интересные игроки. Многие клубы близки к потолку зарплат».

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