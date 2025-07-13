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Сорокин о «Матче года»: «Хорошо, когда у тебя Овечкин в команде, это добавляет энергии. На разминке он мне не будет бросать, надеюсь»

Игра пройдет сегодня в Москве на «ЦСКА-Арене». Начало — в 18:00 по московскому времени.

Источник: Спортс"

— Какие ожидания от «Матча года»?

— Приятные ожидания. Надеюсь, что получится хорошее шоу, как для игроков, так и для болельщиков.

— Вы с Александром Овечкиным в одной команде, а не против него. Нет никакого волнения от возможности пропустить гол?

— Надеюсь, что на разминке он мне не будет бросать (смеется). Хорошо, когда у тебя в команде Овечкин. Это добавляет энергии, — сказал вратарь «Айлендерс».

Напомним, что в минувшем сезоне капитан «Вашингтона» побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ (897 против 894). Свой 895-й гол россиянин забил 6 апреля — в ворота Сорокина в матче с «Айлендерс» (1:4).

Что будет на Матче года: чествование Овечкина, приезд Билялетдинова, фестиваль болельщиков.

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