Сорокин о «Матче года»: «Хорошо, когда у тебя Овечкин в команде, это добавляет энергии. На разминке он мне не будет бросать, надеюсь»

— Какие ожидания от «Матча года»?
— Приятные ожидания. Надеюсь, что получится хорошее шоу, как для игроков, так и для болельщиков.
— Вы с Александром Овечкиным в одной команде, а не против него. Нет никакого волнения от возможности пропустить гол?
— Надеюсь, что на разминке он мне не будет бросать (смеется). Хорошо, когда у тебя в команде Овечкин. Это добавляет энергии, — сказал вратарь «Айлендерс».
Напомним, что в минувшем сезоне капитан «Вашингтона» побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ (897 против 894). Свой 895-й гол россиянин забил 6 апреля — в ворота Сорокина в матче с «Айлендерс» (1:4).
Что будет на Матче года: чествование Овечкина, приезд Билялетдинова, фестиваль болельщиков.