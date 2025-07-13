Овечкин подарил часы Hublot игрокам, тренерам и персоналу «Вашингтона» в честь рекорда по голам в НХЛ. Об этом рассказал Эллер

На данный момент в активе Александра Овечкина 897 шайб в НХЛ.
«Ови подарил всем часы Hublot. Персональные часы Hublot. Кажется, он подарил их не только хоккеистам, но и тренерам и персоналу», — заявил Ларс Эллер, выступавший за «Вашингтон» в прошлом сезоне.
В 2021 году швейцарский производитель создал лимитированную серию часов в честь капитана «Вашингтона».
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Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше