Никитин о матче между звездами НХЛ и КХЛ: «Это здорово — патриотизм. Очень рад, что ребята не забывают про Родину, объединяют всех»

— Кого-то персонально рады видеть на «Матче года»?
— Сейчас вот встретил Шалунова с Исаевым. Вспомнили [финал Кубка Гагарина]. Конечно, впечатления очень классные. Очень много знакомых, с кем уже работали или с кем будем работать.
— Что уже успели сказать Александру Овечкину?
— Саня поздравил с чемпионством, а я его поздравил с рекордом. Обменялись воспоминаниями.
— Сегодня будет особое внимание на игроков ЦСКА? Будете думать о предстоящем сезоне или сегодня более расслабленное настроение?
— Расслабленное будет в какой-то степени, но тренерские нотки никуда не уйдут. Посмотрим.
— Восхищены Михаилом Сергачевым и Артемием Панариным, что они организовали такое мероприятие?
— Это здорово — патриотизм. В наше время этим занимались конкретно.
Я очень рад, что ребята не забывают про свою Родину, но и приезжают сюда и объединяют всех, — передает слова главного тренера ЦСКА Игоря Никитина корреспондент Спортса«» Дарья Романова.