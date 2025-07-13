Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Никитин о матче между звездами НХЛ и КХЛ: «Это здорово — патриотизм. Очень рад, что ребята не забывают про Родину, объединяют всех»

Сегодня в 18:00 по московскому времени начнется благотворительный «Матч года» мжжду российскими звездами КХЛ и НХЛ. Игорь Никитин является одним из тренеров команды КХЛ.

Источник: Спортс"

— Кого-то персонально рады видеть на «Матче года»?

— Сейчас вот встретил Шалунова с Исаевым. Вспомнили [финал Кубка Гагарина]. Конечно, впечатления очень классные. Очень много знакомых, с кем уже работали или с кем будем работать.

— Что уже успели сказать Александру Овечкину?

— Саня поздравил с чемпионством, а я его поздравил с рекордом. Обменялись воспоминаниями.

— Сегодня будет особое внимание на игроков ЦСКА? Будете думать о предстоящем сезоне или сегодня более расслабленное настроение?

— Расслабленное будет в какой-то степени, но тренерские нотки никуда не уйдут. Посмотрим.

— Восхищены Михаилом Сергачевым и Артемием Панариным, что они организовали такое мероприятие?

— Это здорово — патриотизм. В наше время этим занимались конкретно.

Я очень рад, что ребята не забывают про свою Родину, но и приезжают сюда и объединяют всех, — передает слова главного тренера ЦСКА Игоря Никитина корреспондент Спортса«» Дарья Романова.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше