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Сборная российских игроков НХЛ обыграла команду КХЛ в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 15:3.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Команда, составленная из российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), со счетом 15:3 обыграла сборную Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в благотворительном матче. Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в Москве.

В составе сборной российских игроков НХЛ хет-трик сделал Василий Подколзин, по две шайбы забросили Максим Цыплаков и Кирилл Марченко. По разу отличились Артемий Панарин, Андрей Свечников, Павел Бучневич, Евгений Малкин, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Матвей Мичков и Андрей Кузьменко. У команды КХЛ голами отметились Илья Ковальчук, Виталий Кравцов и Николай Голдобин. В буллитной серии победу также одержала команда НХЛ (2:1).

Перед началом матча прошло чествование Александра Овечкина, который в апреле побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин вышел на лед последним из всех участников матча после того, как визуально было представлено его достижение в НХЛ. После чего на площадке появился автомобиль, который стал подарком капитану «Вашингтона».

Подобный матч прошел во второй раз. В 2024 году встреча завершилась со счетом 8:8.

Благодаря пожертвованию благотворительных партнеров и прибыли с продаж билетов в прошлом году удалось собрать 10 млн рублей. Адресную помощь получили более 30 детей и взрослых с ДЦП и различными опорно-двигательными нарушениями. В этом году была собрана сумма 30 млн рублей.

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