Сборная российских игроков НХЛ обыграла команду КХЛ в товарищеском матче

Перед началом матча прошло чествование Александра Овечкина, который в апреле побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин вышел на лед последним из всех участников матча после того, как визуально было представлено его достижение в НХЛ. После чего на площадке появился автомобиль, который стал подарком капитану «Вашингтона».