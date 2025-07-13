Фетисов о «Матче года»: «Подтверждение, что хоккей — № 1 в нашей стране. В плане имиджа у нас все хорошо: и Овечкин побил рекорд, и два обладателя Кубка Стэнли, и Могильный в&

Атмосфера этого матча подтверждает то, что хоккей — игра номер один в нашей стране. В плане хоккейного имиджа у нас все хорошо: и Александр Овечкин побил рекорд, и у нас два обладателя Кубка Стэнли в этом году, Александр Могильный в Зале хоккейной славы.